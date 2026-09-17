Расходы бюджета Дона на поддержку МСП сократились на 63%

Расходы консолидированного бюджета Ростовской области на реализацию региональных и муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства в январе—июне 2026 года составили 165,4 млн руб. Это на 62,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда на эти цели было направлено 443,9 млн руб. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сокращение объемов бюджетного финансирования происходит на фоне снижения оборота малых предприятий региона. В первом квартале 2026 года оборот малых предприятий без учета микропредприятий составил 187,3 млрд руб. против 199,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. В то же время оборот средних предприятий Дона вырос с 70 млрд до 72,7 млрд руб.

По данным правительства Ростовской области, в регионе работают более 185 тыс. субъектов МСП, в том числе более 39 тыс. юридических лиц и 146 тыс. индивидуальных предпринимателей. За год их число увеличилось на 2,4%.

По информации министерства экономического развития региона, с начала 2026 года донские предприниматели получили более 1 млрд руб. льготных микрозаймов. В регионе действует 14 финансовых программ поддержки, а общий объем льготного микрофинансирования МСП на 2026 год запланирован примерно на уровне 1,4 млрд руб. Еще 7,3 млрд руб. предприниматели должны привлечь с использованием поручительств Гарантийного фонда Ростовской области. Объем льготного лизинга региональной лизинговой компании на текущий год предусмотрен в размере 320 млн руб.

По данным министерства, в 2026 году институты поддержки также предлагают новые льготные продукты для зернотрейдеров и селлеров маркетплейсов. Инфраструктура поддержки бизнеса включает агентство поддержки предпринимательства, гарантийный фонд, лизинговую компанию, Центр поддержки экспорта, центры «Мой бизнес», «точки кипения» и Центр креативных индустрий.

Данные мониторинга об исполнении расходов на программы поддержки МСП приведены за январь—июнь 2026 года, показатели оборота предприятий — за январь—март. Информация в мониторинге актуализирована по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов