Портовый терминал СК «Голубая волна» в Азове может отойти государству

Арбитражный суд Ростовской области принял к рассмотрению иск Южной транспортной прокуратуры об обращении в доход государства 96,6% ООО «СК “Голубая волна”», управляющего терминалом в порту Азов и сухогрузами. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

Ответчиками выступают зарегистрированная на Мальте Blue Wave Shipping Limited, которой принадлежит 96,6% компании, и американская Blue Wave Shipping, Inc. Прокуратура просит признать ничтожными сделки по продаже 56,63% и 40% долей в СК «Голубая волна», заключенные в мае и июле 2019 года между Blue Wave Shipping, Inc. и мальтийской Delta Streamline Limited, которая сейчас называется Blue Wave Shipping Limited.

Одновременно прокуратура потребовала принять обеспечительные меры: наложить арест на доли в компании, ее имущество и денежные средства, а также запретить органам управления останавливать работу, отчуждать активы, распределять прибыль и ухудшать положение работников. Предварительное заседание и рассмотрение заявления об обеспечительных мерах назначены на 7 октября.

Юрист Forward Legal Олесь Груздев связывает иск с возможным применением законодательства об иностранном контроле стратегических предприятий. По его словам, иностранным лицам для владения долями в таких обществах требуется предварительное согласование антимонопольного органа, которое в данном случае могло отсутствовать. Советник Pen & Paper Роман Кузьмин также считает возможным отсутствие предварительного согласования сделок правительственной комиссией.

Терминал СК «Голубая волна» занимает 4,8 га, его пропускная способность составляет около 760 тыс. тонн в год. По данным «Морцентра-ТЭК», в 2025 году он сократил перевалку на 14,5%, до 509,9 тыс. тонн, что составляло около 12% общего объема перевалки в порту Азов. Источник «Ъ» уточняет, что в июле 2026 года терминал продолжал работу.