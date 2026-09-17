Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений Дона достигла 1,6 млрд рублей

Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений Ростовской области по итогам января—июля 2026 года составила 1,584 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года просроченная задолженность отсутствовала. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Основная часть указанной задолженности не связана с оплатой труда. В мониторинге по состоянию на январь—июль 2026 года задолженность по оплате труда с начислениями не указана, тогда как просроченная кредиторская задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 139,7 млн руб.

Одновременно расходы на региональные программы, предусматривающие дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда, за январь—июль 2026 года составили 999,6 млн руб. против 836,6 млн руб. годом ранее.

Расходы на программы поддержки предприятий регионального значения, напротив, снизились с 563,1 млн до 258,5 млн руб. При этом в 2026 году весь указанный объем расходов на поддержку предприятий регионального значения пришелся на программу Министерства экономического развития Ростовской области; по остальным перечисленным в мониторинге профильным министерствам значения не указаны.

По данным мониторинга, государственный долг консолидированного бюджета Ростовской области за год сократился с 52,023 млрд до 51,580 млрд руб., муниципальный долг — с 7,350 млрд до 5,178 млрд руб. Объем бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ, за январь—июль 2026 года составил 4,798 млрд руб. против 7,690 млрд руб. годом ранее, а объем их погашения вырос с 190 млн до 468,6 млн руб.

Валерий Климов