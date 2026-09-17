Поступления от налога на прибыль в Ростовской области выросли на 13,5%

Поступления по налогу на прибыль организаций в консолидированный бюджет Ростовской области по итогам января—июля 2026 года составили 45,4 млрд руб., увеличившись на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе—июле 2025 года поступления составляли 40 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Всего налоговые доходы консолидированного бюджета региона за семь месяцев 2026 года достигли 206 млрд руб., что на 9% больше показателя аналогичного периода 2025 года. Таким образом, динамика поступлений от налога на прибыль была выше темпа роста совокупных налоговых доходов.

Поступления по налогу на доходы физических лиц за январь—июль выросли на 12,6%, до 85,4 млрд руб., против 75,9 млрд руб. годом ранее. Налог на имущество принес бюджету 14,6 млрд руб., что на 1,1% больше показателя января—июля 2025 года.

Объем безвозмездных перечислений из других бюджетов бюджетной системы РФ за семь месяцев увеличился на 2,5%, до 34,4 млрд руб. При этом дотации сократились на 1,6% — с 13,6 млрд до 13,3 млрд руб.

В целом доходы консолидированного бюджета Ростовской области в январе—июле 2026 года составили 249 млрд руб. против 231,5 млрд руб. годом ранее, расходы — 253,3 млрд руб. против 236,1 млрд руб. В результате дефицит бюджета составил 4,35 млрд руб.

Валерий Климов