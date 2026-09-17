Реальные доходы жителей Ростовской области растут в 3,5 раза быстрее общероссийских

Реальные денежные доходы населения Ростовской области в первом полугодии 2026 года увеличились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По темпам роста реальных доходов регион существенно опережает общероссийские показатели, где среднероссийский прирост составил лишь 1,2%. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным документа, среднедушевые денежные доходы жителей Дона в январе—июне 2026 года достигли 59,3 тыс. руб. в месяц (59 306,8 руб.) против 53,6 тыс. руб. за аналогичный период 2025 года. В номинальном выражении денежные доходы населения региона выросли на 10,6%.

При этом по темпам роста номинальных доходов Ростовская область отстает от среднероссийского уровня: 110,6% к уровню января—июня 2025 года против 116,6% в среднем по стране. Однако опережающая динамика реальных доходов, рассчитываемых с поправкой на индекс потребительских цен, обусловлена разницей в региональной и общероссийской инфляционной нагрузке на потребительский рынок. Индекс реальных доходов в регионе составил 104,2% против 101,2% по России.

Дополнительным фактором поддержки доходов остается рост заработной платы: в июне 2026 года среднемесячная начисленная зарплата работников крупных и средних организаций Дона достигла 83,2 тыс. руб. (83 196,4 руб.).

Данные мониторинга актуализированы по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов