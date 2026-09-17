Объем строительных работ на Дону вырос на 4,4%

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Ростовской области, в январе—июле 2026 года увеличился на 4,4% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении показатель составил 190,4 млрд руб. против 177,6 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Согласно документу, индекс физического объема строительных работ за семь месяцев составил 104,4% к уровню января—июля 2025 года. В текущих ценах объем выполненных работ достиг 190,42 млрд руб., увеличившись с 177,634 млрд руб. годом ранее, или примерно на 7,2%.

Наиболее заметная динамика пришлась на июль. Индекс физического объема работ в этом месяце составил 135,9% к июлю 2025 года, то есть объем работ в сопоставимых ценах вырос на 35,9%. По сравнению с июнем показатель составил 139,1%.

При этом сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения в июле 2026 года составил 107,8% к декабрю 2025 года против 106,9% годом ранее.

Для сравнения, в январе—июле 2025 года индекс физического объема строительных работ составлял 87% к соответствующему периоду предыдущего года. Таким образом, показатель текущего года оказался выше уровня 100%, что отражает рост физического объема строительных работ.

Валерий Климов