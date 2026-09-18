Газета «Коммерсантъ» 18.09.2026, 07:00 Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—августе 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada Classic 145 265 –25,3 2 Lada Samara 2 106 257 –16,2 3 Lada Priora 99 774 –7,6 4 Lada Granta 2 84 227 23,5 5 Lada 2110 81 057 –20,1 6 Kia Rio 80 704 8,3 7 Hyundai Solaris 76 467 3,7 8 Lada Granta 72 772 4,2 9 Toyota Corolla 70 700 14 10 Ford Focus 69 378 1,9 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».