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Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—августе 2026 года

Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%)
1 Lada Classic 145 265 –25,3
2 Lada Samara 2 106 257 –16,2
3 Lada Priora 99 774 –7,6
4 Lada Granta 2 84 227 23,5
5 Lada 2110 81 057 –20,1
6 Kia Rio 80 704 8,3
7 Hyundai Solaris 76 467 3,7
8 Lada Granta 72 772 4,2
9 Toyota Corolla 70 700 14
10 Ford Focus 69 378 1,9

Источник: «Автостат».

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