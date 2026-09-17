МТС запустила сеть 5G в Саратове

МТС объявили об открытии для абонентов доступа к сети 5G в Саратове. Мобильная сеть нового поколения работает на действующих частотах LTE в диапазоне 2100 МГЦ в популярных городских локациях.

Сеть стала доступна пользователям в местах наибольшей концентрации абонентов: в районе Саратовского государственного технического университета, в ТЦ «Манеж», а также в крупном жилом комплексе «Волга». В дальнейшем зона покрытия будет расширяться, открывая новые возможности использования скоростного мобильного интернета и связи для жителей и гостей Саратовской области.

«Мы выводили в эфир новые базовые станции и строили связь в регионе с учетом перспективы развития сетей нового поколения. Конечно же, новый стандарт связи позволит и обычным абонентам перейти на следующий уровень скорости получения информации»,— заявил директор МТС в Саратовской области Дмитрий Смагин.

Ранее МТС включила первые сети 5G в 16 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе и других.