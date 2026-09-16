Парикмахеры Республики Дагестан поддержали учреждение профессионального праздника

Парикмахеры из Дагестана присоединились к инициативе учреждения официального государственного праздника — Дня парикмахера.

Фото: предоставлено пресс-службой Парикмахер добра

Обсуждение состоялось в рамках первой Российской недели красоты и единства народов, которая прошла с 7 по 13 сентября 2026 года и объединила 89 регионов страны и более 30 государств мира.

Ключевым событием недели стал 25-часовой международный телемарафон PLANET Hair Day, транслировавшийся по всем часовым поясам Земли. Дагестан включился в марафон вечером, приняв эстафету после Беларуси.

Эфиры помогли провести специалисты и творческие коллективы из Республики Дагестан. Телемарафон поддержали: Фатима Валиева, Амина Хузайматова, Зухра Газиева, Рахмат Муталимова, Камила Алиева, Патимат Магомедова, Гаджигусейн Даудов, Амина Мхитарян, Зураб Кадиев, Леана Шатиришвили, Саид Омаров, Арина Ризванова, Мадина Сейфулина, Анвар Сейфулин.

Видеограф — Хазбулат Хасаев.

Технолог-эксперт ESTEL, парикмахер-модельер 5 разряда — Зухра Магомедовна Газиева.

По словам основателя проекта PLANET Hair Day и руководителя движения «Парикмахер добра» Татьяны Овсянниковой, главная цель инициативы — изменить восприятие профессии. «Сегодня парикмахерские услуги отнесены к коммунально-бытовому хозяйству. Практически каждый парикмахер сталкивался с непониманием выбора своего дела», — отметила она.

Инициативу уже поддержали более 94 тыс. специалистов из 89 регионов, а опрос показал, что 96% участников выступают за государственное признание праздника. Объем рынка парикмахерских услуг в России оценивается экспертами в порядка 1 трлн руб. в год.

В рамках недели 10 сентября прошел День благотворительной стрижки: мастера-волонтеры по всей стране бесплатно обслуживали бездомных, детей-сирот, пожилых людей и раненых в госпиталях.

Основатель компании Estel Лев Охотин подчеркнул, что парикмахерское искусство имеет уникальный социальный охват. «Нет ни одной профессии, которая имеет такой охват населения, а самое важное, на регулярной основе. И кто, как не парикмахер, влияет на настроение общества», — заявил он. По его словам, инициатива PLANET Hair Day получила поддержку в Министерстве иностранных дел и Министерстве экономического развития.

Ожидается, что придание 13 сентября официального статуса Дня парикмахера и включение отрасли в перечень креативных индустрий повысит престиж профессии и укрепит ее позиции в экономике.

«Вместе мы доказываем: парикмахерское искусство достойно государственного признания», — резюмировала Татьяна Овсянникова.

«Дагестан стал частью большого исторического события. Мы увидели, как парикмахеры по всей стране объединились ради людей. Отдельно хочу поблагодарить администрацию Республики Дагестан и региональное Министерство промышленности и торговли за поддержку — без вас этот праздник не стал бы таким масштабным. Вы показали, что красота — это не услуга, а социальная миссия. Спасибо каждому мастеру, кто взял в руки ножницы и подарил кому-то радость. Вместе мы доказываем: парикмахерское искусство достойно государственного признания», — отметила Татьяна Овсянникова.