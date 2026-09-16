Nordwind сократит часть программы через Сочи и направит рейсы в Сухум

Nordwind с 18 сентября по 24 октября изменит программу полетов через Сочи: часть рейсов из российских регионов будет отменена, вместо них авиакомпания откроет прямые регулярные рейсы в Сухум. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Перенос затронет направления из Оренбурга, Томска, Сыктывкара, Новокузнецка, Перми, Санкт-Петербурга, Кемерово, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Нижнекамска, Нижневартовска, Омска, Барнаула, Казани и Уфы. Запуск рейсов в Сухум будет проходить поэтапно с 18 сентября.

Пассажиры отмененных рейсов смогут получить вынужденный возврат или перебронировать билеты на близкую дату с сохранением направления и прилетом в Сухум. Оформить изменения можно по месту приобретения билета. Часть рейсов через Сочи останется в расписании.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае повлияли на возможность использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар.

Наталья Белоштейн