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Росавиация предупредила о корректировках рейсов в Краснодаре и Геленджике

Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае повлияли на возможность использования маршрутов для полетов в Геленджик и Краснодар. Об этом сообщила Росавиация.

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

В связи с ограничениями в аэропортах Геленджика и Краснодара (Пашковского) возможны корректировки расписания рейсов. В ведомстве отметили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Актуальный статус рейсов пассажиры могут уточнить по онлайн-табло аэропортов Геленджика и Краснодара.

Наталья Белоштейн

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