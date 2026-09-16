Парикмахеры Северного Кавказа поддержали учреждение профессионального праздника

Парикмахеры Северного Кавказа присоединились к инициативе учреждения официального государственного праздника — Дня парикмахера.

Фото: предоставленно пресс-службой Парикмахер добра

Обсуждение состоялось в рамках первой Российской недели красоты и единства народов, которая прошла с 7 по 13 сентября 2026 года и объединила 89 регионов страны и более 30 государств мира.

Ключевым событием недели стал 25-часовой международный телемарафон PLANET Hair Day, транслировавшийся по всем часовым поясам Земли. Северный Кавказ включился в марафон вечером, приняв эстафету после Омска.

Эфиры помогли провести специалисты и творческие коллективы из Ставропольского края. Организатором выступила студия «Эстель» (Ставрополь). Режиссером и оператором-постановщиком стал Юрий Примак. Над образами участников работали визажист Наталья Чирнышова, идейный вдохновитель, дизайнер костюма Валентина Дорошенко. Костюмы для съемок предоставил народный ансамбль «Кинжал».

По словам основателя проекта PLANET Hair Day и руководителя движения «Парикмахер добра» Татьяны Овсянниковой, главная цель инициативы — изменить восприятие профессии. «Сегодня парикмахерские услуги отнесены к коммунально-бытовому хозяйству. Практически каждый парикмахер сталкивался с непониманием выбора своего дела», — отметила она.

Инициативу уже поддержали более 94 тыс. специалистов из 89 регионов, а опрос показал, что 96% участников выступают за государственное признание праздника. Объем рынка парикмахерских услуг в России оценивается экспертами в порядка 1 трлн руб. в год.

В рамках недели 10 сентября прошел День благотворительной стрижки: мастера-волонтеры по всей стране бесплатно обслуживали бездомных, детей-сирот, пожилых людей и раненых в госпиталях.

Основатель компании Estel Лев Охотин подчеркнул, что парикмахерское искусство имеет уникальный социальный охват. «Нет ни одной профессии, которая имеет такой охват населения, а самое важное, на регулярной основе. И кто, как не парикмахер, влияет на настроение общества», — заявил он. По его словам, инициатива PLANET Hair Day получила поддержку в Министерстве иностранных дел и Министерстве экономического развития.

Ожидается, что придание 13 сентября официального статуса Дня парикмахера и включение отрасли в перечень креативных индустрий повысит престиж профессии и укрепит ее позиции в экономике.

«Вместе мы доказываем: парикмахерское искусство достойно государственного признания», — резюмировала Татьяна Овсянникова.

«Северный Кавказ стал частью большого исторического события. Мы увидели, как парикмахеры по всей стране объединились ради людей. Отдельно хочу поблагодарить администрацию и региональное Министерство промышленности и торговли за поддержку — без вас этот праздник не стал бы таким масштабным. Вы показали, что красота — это не услуга, а социальная миссия. Спасибо каждому мастеру, кто взял в руки ножницы и подарил кому-то радость. Вместе мы доказываем: парикмахерское искусство достойно государственного признания», — отметила Татьяна Овсянникова.