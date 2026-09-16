«Прибыльность бизнеса на Кубани в первом полугодии вернулась к доковидным временам»

Крупные и средние предприятия Краснодарского края за первые шесть месяцев 2026 года заработали 275 млрд руб. По данным Росстата, это на 30% ниже прошлогоднего результата. Как отмечает экономический советник Южного ГУ Банка России Карэн Туманянц, абсолютные значения показателей финансового положения предприятий не всегда информативны. По мнению эксперта, лучше ориентироваться на долю прибыли в выручке от реализации продукции или на рентабельность, но в течение года эти показатели Росстат не считает.

Карэн Туманянц

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«Из доступных на текущий момент данных наиболее близкий к этим показателям индикатор — отношение сальдированного финансового результата компаний к стоимости отгруженной продукции.

Его значение за первые два квартала текущего года составило 10,8%. Оно опустилось с рекордных отметок 2023–2025 годов к среднему уровню 2017–2019 годов. В этот период экономика края росла темпами, соответствующими ее производственным возможностям, а инфляция была вблизи 4%. Поэтому текущее снижение прибыльности предприятий отражает процесс возвращения экономики из состояния перегрева к сбалансированным уровням.

По сути, колебания финансового результата бизнеса относительно динамики объемов производства отражают соотношение изменения отпускных цен и издержек предприятия. Когда спрос на товары и услуги увеличивается быстрее, чем растет их предложение, у продавцов появляется возможность зарабатывать больше за счет повышения цен. Это касается и ценовой политики производителей сырья, материалов, комплектующих, оборудования. Повышение издержек в таких условиях не влияет на рентабельность предприятий, поскольку высокий спрос позволяет переносить возросшие затраты в цену реализации. Именно такая ситуация сложилась в российской экономике в предыдущие три года.

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России в этот период способствовала замедлению темпов роста спроса, что ограничило возможности предприятий по повышению цен на свою продукцию. Это отразилось в сокращении годовой инфляции в Краснодарском крае с 10,6% в среднем за второй квартал прошлого года до 5,2% в апреле—июне текущего. Более плавно росли и издержки. Например, динамика цен промышленных товаров у кубанских производителей снизилась с 0,7% в среднемесячном выражении в 2023 году до 0,3% в первом полугодии текущего года. Снижение ключевой ставки с 21 до 14% по мере уменьшения инфляции также теперь поддерживает прибыль компаний, в том числе за счет сокращения процентных расходов у тех, кто имеет значительный объем долгового финансирования.

Действие позитивных факторов выразилось в увеличении, по данным Росстата, доли прибыльных предприятий в крае с начала 2026 года с 60 до более 63%.

Кроме того, общее снижение финансового результата в первой половине года не стоит автоматически распространять на будущее или однозначно воспринимать как индикатор состояния всей экономики края. Почти 40% финрезультата в регионе приходится на финансовую и страховую деятельность, чьи показатели очень сильно колеблются в зависимости от конъюнктуры финансового рынка. При этом значительный рост фиксируется в сфере информации и связи, в гостиницах и общепите. Это следствие происходящих в последние годы структурных сдвигов в российской экономике.

Во втором полугодии на финансовые результаты предприятий, безусловно, повлияет ситуация на рынке моторного топлива. Поскольку экономика края вошла в него с более равновесными темпами роста спроса, можно ожидать, что дополнительные издержки лишь частично будут переноситься в отпускные цены. Таким образом, проводимая денежно-кредитная политика способствует более сдержанной динамике инфляции. Напомню, в базовом сценарии Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6–7% в 2026 году, вернется к 4% в 2027 году и будет находиться на цели в дальнейшем».