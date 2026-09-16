За ночь над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 71 беспилотник

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и другими регионами России прошедшей ночью отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 дрон над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями и над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Республики Крым и других регионов России в период с 8:00 до 20:00 15 сентября сбили 22 беспилотника.

Константин Соловьев