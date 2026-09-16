На Дону имущество обанкротившегося ООО «Благодарное-А» оценили в 355 млн рублей

Стоимость движимого имущества ООО «Благодарное-А», признанного банкротом в июне 2026 года, оценили в 355,5 млн руб. Отчет об оценке опубликован в рамках конкурсного производства в Едином реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, речь идет о специализированной технике, принадлежащей компании на праве собственности. Оценка проведена по состоянию на 18 августа, отчет составлен 14 сентября 2026 года. Балансовая стоимость имущества в документе не указана.

Арбитражный суд Ростовской области 23 июня признал ООО «Благодарное-А» несостоятельным и открыл в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Кирилл Коваленко.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Благодарное-А» зарегистрировано в Азове 28 сентября 2016 года. Компания специализируется на выращивании зерновых и масленичных культур. Учредителем и гендиректором является Вячеслав Благодарный. Уставный капитал составляет 2 млн руб.

Согласно финансовой отчетности за 2025 год, выручка зернопроизводителя снизилась на 83% до 82,6 млн руб. По итогам года убыток организации составил 511,5 млн руб.

Наталья Белоштейн