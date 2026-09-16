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Гран-при «Петрушки Великого» получил театр из Могилева

В Екатеринбурге завершился XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Гран-при получил Могилевский областной театр кукол (Белоруссия) за спектакль «Синяя-синяя».

На фото в центре Николай Стешиц (Могилевский областной театр кукол)

На фото в центре Николай Стешиц (Могилевский областной театр кукол)

Фото: Глеб Махнев

На фото в центре Николай Стешиц (Могилевский областной театр кукол)

Фото: Глеб Махнев

В других номинациях отмечены:

  • лучший режиссер — Евгений Корняг (театр Karlsson Haus, Санкт-Петербург) за спектакль «Песочница»;
  • лучший художник — Амир Ерманов (Вологодский областной театр кукол «Теремок») за спектакль «Золотой Жук»;
  • лучшая актерская работа — Илья Алешин (Театральный проект «Запалки», Москва) за спектакль «Дон Гуан»;
  • лучшее музыка — композиторы Кирилл Лихин и Лариса Паутова (Екатеринбургский театр кукол) за спектакль «Зойкина квартира»;
  • выбор детского жюри — Екатеринбургский театр кукол за спектакль «Повесть о собаке»;
  • премия «Признание» (лучшая актерская работа) — Анастасия Овсянникова (театр «КУКФО», Санкт-Петербург) за спектакль «Птица курица»;
  • спецприз жюри — спектакль «Повесть о собаке» (Екатеринбургский театр кукол) «за воплощение темы блокады Ленинграда на сцене театра кукол».

Фестиваль «Петрушка Великий» с темой «Театр кукол: Новые смыслы» прошел в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. В нем участвовали как российские театры, так и три театра из Китая, Замбии и Белоруссии. В оргкомитет фестиваля поступило более 110 заявок от профессиональных театров России и зарубежья, среди которых было отобрано 13 конкурсных работ. Фестивальные постановки шли на сценах Театра юного зрителя (ТЮЗ), Коляда-театра, «Колизея», Екатеринбургского театра кукол, Дома актера. За пять дней организовали 28 показов. Фестиваль посетило около 5 тыс. человек.

Алена Шадрина

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Куклы ищут смысл

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Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В рамках открытия фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» по улицам Екатеринбурга было организовано шествие

В рамках открытия фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» по улицам Екатеринбурга было организовано шествие

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2026 году в конкурсную программу вошли 13 спектаклей, отобранных экспертным советом из более чем 110 заявок профессиональных театров России и зарубежья

В 2026 году в конкурсную программу вошли 13 спектаклей, отобранных экспертным советом из более чем 110 заявок профессиональных театров России и зарубежья

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На фестивале будут представлены постановки театров из Хабаровска, Красноярска, Москвы, Вологды, Санкт-Петербурга и Перми, а также Белоруссии, Китая и Замбии

На фестивале будут представлены постановки театров из Хабаровска, Красноярска, Москвы, Вологды, Санкт-Петербурга и Перми, а также Белоруссии, Китая и Замбии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников и заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова во время церемонии открытия фестиваля

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников и заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова во время церемонии открытия фестиваля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников во время церемонии открытия фестиваля

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников во время церемонии открытия фестиваля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Петрушка Великий» проводится в Екатеринбурге с 2002 года и за более чем 20 лет стал одним из авторитетных фестивалей театров кукол в России

«Петрушка Великий» проводится в Екатеринбурге с 2002 года и за более чем 20 лет стал одним из авторитетных фестивалей театров кукол в России

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

За историю фестиваля в его программе приняли участие около 250 театров со всех пяти континентов

За историю фестиваля в его программе приняли участие около 250 театров со всех пяти континентов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Многие российские лауреаты фестиваля впоследствии становились номинантами и обладателями Национальной театральной премии «Золотая маска»

Многие российские лауреаты фестиваля впоследствии становились номинантами и обладателями Национальной театральной премии «Золотая маска»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фестивальные показы пройдут на сценах Екатеринбургского театра кукол, Театра юного зрителя, «Колизея» и Коляда-театра. Спектакли открытой программы можно будет увидеть на сцене Дома актера

Фестивальные показы пройдут на сценах Екатеринбургского театра кукол, Театра юного зрителя, «Колизея» и Коляда-театра. Спектакли открытой программы можно будет увидеть на сцене Дома актера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Помимо спектаклей, в дни фестиваля состоятся презентация проекта «Тузлуков-вернисаж», презентация книги художественного руководителя Московского театра кукол Бориса Голдовского «Театры кукол России XV–XXI вв.», а также заседание Исполнительного комитета Российского центра UNIMA

Помимо спектаклей, в дни фестиваля состоятся презентация проекта «Тузлуков-вернисаж», презентация книги художественного руководителя Московского театра кукол Бориса Голдовского «Театры кукол России XV–XXI вв.», а также заседание Исполнительного комитета Российского центра UNIMA

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всем театрам — участникам фестиваля передадут сборник «Пьески на леске. Новые смыслы», в который вошли произведения, созданные в рамках второй Драматургической лаборатории «Кукла говорит: …»

Всем театрам — участникам фестиваля передадут сборник «Пьески на леске. Новые смыслы», в который вошли произведения, созданные в рамках второй Драматургической лаборатории «Кукла говорит: …»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и председатель Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Светлана Учайкина во время церемонии открытия фестиваля

Заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и председатель Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Светлана Учайкина во время церемонии открытия фестиваля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В рамках открытия фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» по улицам Екатеринбурга было организовано шествие

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В 2026 году в конкурсную программу вошли 13 спектаклей, отобранных экспертным советом из более чем 110 заявок профессиональных театров России и зарубежья

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На фестивале будут представлены постановки театров из Хабаровска, Красноярска, Москвы, Вологды, Санкт-Петербурга и Перми, а также Белоруссии, Китая и Замбии

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников и заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова во время церемонии открытия фестиваля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников во время церемонии открытия фестиваля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Петрушка Великий» проводится в Екатеринбурге с 2002 года и за более чем 20 лет стал одним из авторитетных фестивалей театров кукол в России

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

За историю фестиваля в его программе приняли участие около 250 театров со всех пяти континентов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Многие российские лауреаты фестиваля впоследствии становились номинантами и обладателями Национальной театральной премии «Золотая маска»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фестивальные показы пройдут на сценах Екатеринбургского театра кукол, Театра юного зрителя, «Колизея» и Коляда-театра. Спектакли открытой программы можно будет увидеть на сцене Дома актера

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Помимо спектаклей, в дни фестиваля состоятся презентация проекта «Тузлуков-вернисаж», презентация книги художественного руководителя Московского театра кукол Бориса Голдовского «Театры кукол России XV–XXI вв.», а также заседание Исполнительного комитета Российского центра UNIMA

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всем театрам — участникам фестиваля передадут сборник «Пьески на леске. Новые смыслы», в который вошли произведения, созданные в рамках второй Драматургической лаборатории «Кукла говорит: …»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Заместитель губернатора Свердловской области Татьяна Савинова и председатель Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Светлана Учайкина во время церемонии открытия фестиваля

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

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