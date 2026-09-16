Гран-при «Петрушки Великого» получил театр из Могилева

В Екатеринбурге завершился XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Гран-при получил Могилевский областной театр кукол (Белоруссия) за спектакль «Синяя-синяя».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото в центре Николай Стешиц (Могилевский областной театр кукол)

Фото: Глеб Махнев На фото в центре Николай Стешиц (Могилевский областной театр кукол)

Фото: Глеб Махнев

В других номинациях отмечены:

лучший режиссер — Евгений Корняг (театр Karlsson Haus, Санкт-Петербург) за спектакль «Песочница»;

лучший художник — Амир Ерманов (Вологодский областной театр кукол «Теремок») за спектакль «Золотой Жук»;

лучшая актерская работа — Илья Алешин (Театральный проект «Запалки», Москва) за спектакль «Дон Гуан»;

лучшее музыка — композиторы Кирилл Лихин и Лариса Паутова (Екатеринбургский театр кукол) за спектакль «Зойкина квартира»;

выбор детского жюри — Екатеринбургский театр кукол за спектакль «Повесть о собаке»;

премия «Признание» (лучшая актерская работа) — Анастасия Овсянникова (театр «КУКФО», Санкт-Петербург) за спектакль «Птица курица»;

спецприз жюри — спектакль «Повесть о собаке» (Екатеринбургский театр кукол) «за воплощение темы блокады Ленинграда на сцене театра кукол».

Фестиваль «Петрушка Великий» с темой «Театр кукол: Новые смыслы» прошел в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. В нем участвовали как российские театры, так и три театра из Китая, Замбии и Белоруссии. В оргкомитет фестиваля поступило более 110 заявок от профессиональных театров России и зарубежья, среди которых было отобрано 13 конкурсных работ. Фестивальные постановки шли на сценах Театра юного зрителя (ТЮЗ), Коляда-театра, «Колизея», Екатеринбургского театра кукол, Дома актера. За пять дней организовали 28 показов. Фестиваль посетило около 5 тыс. человек.

Алена Шадрина