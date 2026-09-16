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Топ-15 управляющих компаний по активам (по итогам первой половины 2026 года)

Название Активы под управлением (млрд руб.) Изменение за 6 месяцев (%)
УК «Первая» 3176,03 21,09
«Альфа-Капитал» 2414,70 13,02
«ВИМ Инвестиции» 1846,99 31,08
«Промсвязь» 1509,63 12,15
«ААА Управление капиталом» 1255,60 нет данных
«Прогрессивные инвестиционные идеи» 1142,51 2,45
«ТКБ Инвестмент Партнерс» 1045,07 2,09
«Лидер» 687,49 4,55
«Современные фонды недвижимости» 676,24 нет данных
«Агана» 522,96 4,02
«Трансфингруп» 519,10 3,83
Центральная трастовая компания 483,93 76,36
«Ингосстрах-Инвестиции» 448,92 9,31
«Меркури Кэпитал Траст» 404,26 0,56
«Апрель» 371,51 6,13

Источник: данные «Эксперт РА».

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