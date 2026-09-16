Сегодня исполняется 62 года председателю правления ассоциации «НП Совет рынка» Максиму Быстрову

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Максим Быстров

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Его поздравляет президент АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» Игорь Артемьев:

— Уважаемый Максим Сергеевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Вы профессионал высочайшего класса. Ваш опыт государственной службы и вклад в формирование прозрачных принципов работы энергорынка высоко ценят участники отрасли. Виртуозное мастерство и глубокая экспертиза помогают Вам находить баланс между интересами государства, бизнеса и потребителей. Особенно ценю сотрудничество с Советом рынка. Наша общая работа позволяет совершенствовать рыночные механизмы и создавать новые возможности для участников биржевых торгов. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. Пусть впереди будет много интересных задач, сильных проектов и достойных результатов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»