В Пушкинском районе начинается капремонт и реставрация фасадов и крыш Павловского дворца

Подрядчик «М.Г. Прайват Реконстракшн», выигравший конкурс на капитальный ремонт и реставрацию фасадов и крыш Павловского дворца (корпуса 1 и 7), приступает к выполнению работ, сообщила пресс-служба компании. Стоимость контракта — более 230 млн рублей, заказчиком выступает Государственный музей-заповедник «Павловск». Проект согласован КГИОП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы затронут все здание Павловского дворца

Фото: wikimedia.org Работы затронут все здание Павловского дворца

Фото: wikimedia.org

Работы затронут все здание Павловского дворца: от гидроизоляции фундаментов и отмостки до фасадов, стропильной системы и крыши. Фасады, за исключением локальных участков, не реставрировались почти 20 лет. В годы Великой Отечественной войны дворец сгорел и был разрушен. Реставрация памятника велась с 1945 по 1957 годы. Не менее трудоемкую задачу представляет собой реставрация больших композиций на фронтонах и аттиках. Этот декор также был воссоздан после войны: он выполнен из бетона и имеет сборную конструкцию. Большой блок работ связан с крышей: необходимо отремонтировать систему водоотведения, утеплить чердачное перекрытие, отреставрировать стропильную систему и заменить кровельное покрытие.

Завершить работы планируется к октябрю 2027 года. Параллельно с производством работ в корпусах 1 и 7 этот же подрядчик продолжает проектирование реставрации фасадов и крыш «Большого» Павловского дворца. Контракт на разработку научно-проектной документации был заключен с «М.Г. Прайват Реконстракшн» в конце 2024 года. Срок завершения проектирования — конец 2026 года.

Александра Тен