Сегодня исполняется 70 лет двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Сергею Белоглазову и олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Анатолию Белоглазову

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Их поздравляет трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Александр Карелин:

— Сергей и Анатолий Белоглазовы, вы — воплощение калининградской школы и верности своему тренеру, ваша высокотехничная и интеллектуальная вольная борьба характеризует вас. Но хочу указать на еще одно знаковое обстоятельство — в этот же день родился Александр Васильевич Медведь, первый трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, воспитанник минской школы. Я думаю, это лучшее борцовское воплощение сентябрьского дня под названием 16 сентября. Вы — уникальные тренеры, для вас нет непреодолимых рубежей, поэтику и красоту вольной борьбы вы передаете всецело. Поэтому желаю вам благодарных воспитанников и всегда творческих успехов. Ну и ко всему доброго здоровья, борцовской хватки. С уважением, младший товарищ.

Поздравления передает двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Арсен Фадзаев:

— Анатолий, Сергей, вы всегда были моими кумирами, я у вас учился, даже, помню, успел проиграть по молодости. Юбилей — это прекрасно, я знаю, вы и сейчас не останавливаетесь, в футбол играете, носитесь, тренируетесь, молодцы! Мы все вами гордимся. А пожелать можно только здоровья: у вас все есть, поэтому здоровья вам и вашим семьям. Пусть все будет так, как вы планируете, как вы хотите. Но главное в нашей жизни — это здоровье, ну и счастье конечно.

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