Суд обязал администрацию дагестанского Хасавюрта открыть городской парк

Хасавюртовский городской суд в Дагестане удовлетворил иск прокуратуры города к администрации муниципального образования «Хасавюрт». Поводом послужило ограничение доступа граждан на территорию центрального городского парка по улице Имама Шамиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Суд установил, что после капитального ремонта парк оказался фактически закрыт для посетителей, в том числе для маломобильных групп населения. Администрация объяснила это подготовительными работами и «небрежным отношением граждан к имуществу», однако суд отклонил эти доводы как несостоятельные.

Инстанция указала, что парки относятся к территориям общего пользования и должны быть открыты для неограниченного круга лиц. По решению суда администрация обязана с момента вступления решения в законную силу устранить все препятствия для свободного посещения парка. Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан.

Константин Соловьев