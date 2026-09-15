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В Петербурге отменили перенесенный с февраля концерт Ларисы Долиной

Концерт Ларисы Долиной в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, запланированный на ноябрь, отменен. Об этом сообщается на сайте площадки.

Лариса Долина

Лариса Долина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Лариса Долина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Выступление певицы должно было состояться 15 ноября. В пресс-службе БКЗ заявили «Фонтанке», что решение приняли организаторы концерта, другие подробности пока неизвестны.

Московский концерт Ларисы Долиной «Юбилей в кругу друзей» прошел 10 сентября 2025 года и был приурочен к ее 70-летию. Аналогичная концертная программа в Санкт-Петербурге была запланирована на февраль 2026 года, но была перенесена на осень на фоне судебных разбирательств певицы из-за сделки по продаже квартиры.

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