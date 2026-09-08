Суд обязал курьера и дропа мошенников выплатить Ларисе Долиной 114 млн рублей

Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 млн руб. в пользу певицы Ларисы Долиной с двух участников аферы с квартирой — жителя Тольятти Андрея Основы и 54-летней библиотекаря из столицы Анжела Цырульниковой, сообщает корреспондент «Ъ». По данным следствия, гражданин Основа помогал обналичивать полученные деньги через свою карту (так называемый дроп), гражданка Цырульникова выступила в роли курьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Лариса Долина

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Иск о возмещении ущерба на сумму 176,1 млн руб. артистка изначально предъявила к четверым фигурантам. Однако дело по иску в отношении двоих — Дмитрия Леонтьева и Артура Каменецкого — суд выделил в отдельное производство. Первый ушел на СВО, место отбытия наказания второго так и не смогли выяснить.

Видновский горсуд Подмосковья 28 ноября 2025 года назначил четверым участникам аферы от четырех до семи лет колонии, а иск потерпевшей рассматривать не стал.

В 2024 году артистка продала покупательнице Полине Лурье свою квартиру в Хамовниках. Позже Лариса Долина заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников. Суды аннулировали сделку и оставили квартиру за певицей, не вернув деньги госпоже Лурье. В декабре 2025 года Верховный суд признал покупательницу собственницей жилья. В 2026 году госпожа Долина рассказала, что переехала в новую квартиру «лучше прежней», которую ей подарили друзья.

По данным некоторых СМИ, она «въехала в квартиру беглого американского пианиста» Игоря Райхелтсона в элитном ЖК «Премьер» (столичный район Хамовники) стоимостью более 250 млн руб.

Господин Райхельсон заявил «Ъ», что он никогда не был собственником этой квартиры. По его словам, жилье принадлежало одному из его друзей, который несколько лет назад по его просьбе сделал ему временную регистрацию, чтобы он мог получить вид на жительство в России. «Затем, когда мой друг решил продать квартиру, то он по суду с моим письменным согласием выписал меня», — сказал господин Райхельсон.

Известный джаз-музыкант и основатель швейцарской компаний Interlink Metals в марте 2026 года был заочно арестован в России и был объявлен в розыск по делу о растрате 6,5 млрд руб. у крупнейшего в мире производителя титана ПАО «ВСМПО-Ависма». Свою вину он отрицает. Как ранее писал «Ъ», в августе Верхнесалдинский райсуд Свердловской области приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, проходящего по тому же делу. Он тоже не признал вину.

Мария Локотецкая