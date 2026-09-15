Хакеры атаковали российские компании под видом ChatGPT, DeepSeek и Claude

Хакеры начали маскировать вредоносные запросы к веб-приложениям российских компаний под обращения известных нейросетей — Perplexity, DeepSeek, Grok, Claude, ChatGPT. Об этом РБК сообщили в группе компаний «Солар».

Новую схему аналитики из Solar WAF обнаружили во время изучения постоянной выборки веб-приложений с января 2024 года по август 2026 года. Хакеры могут использовать поисковые запросы или поля ввода на сайте, чтобы внедрить вредоносный код и получить доступ к данным. Впервые замаскированный под нейросеть запрос (DeepSeekBot) специалисты обнаружили 12 августа.

С 27 августа зафиксированы запросы с обозначениями Claude-User, ChatGPT-User, GrokBot и Perplexity-User. Для маскировки хакеры меняли часть HTTP-запроса, по которой сервер мог определить, какое программное обеспечение к нему обращается. Более 50% атак пришлось на DNS Rebinding — форму атаки, при которой вредоносный сайт обходит защитную политику браузера и получает доступ к устройствам в локальной сети.