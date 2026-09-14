Семья из Новороссийска потеряла 6,5 млн рублей из-за мошенников

Семья из Новороссийска потеряла около 6,5 млн руб. после того, как мошенники использовали их сына для доступа к квартире. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Студент московского вуза поверил аферистам, представившимся сотрудниками силовых структур. По их указанию он помог организовать кражу денег и ценностей родителей.

По данным полиции Новороссийска, молодому человеку сообщили, что его родители якобы подозреваются в государственной измене. Во время видеосвязи он показал мошенникам квартиру и место расположения сейфа, после чего по их указанию вывел родителей из дома, оставив дверь открытой.

В квартиру проникла девушка, которая вынесла сейф с деньгами и драгоценностями и передала его другому участнику схемы. Позже студент также сдал в ломбард несколько золотых украшений, а полученные деньги перевел мошенникам.

Полиция возбудила уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются участники преступной схемы.

Анна Гречко