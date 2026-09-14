Контракт по ремонту путепровода на Ватутина в Белгороде подорожал до 757 млн

Муниципальное учреждение Белгорода «Управление капитального строительства» (УКС) объявило повторные торги по капитальному ремонту путепровода на проспекте Ватутина. Начальная цена контракта увеличилась и составляет на этот раз 756,9 млн руб. Новый срок завершения работ — 11 декабря 2028 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье» на прошлой неделе, первый аукцион на право ремонта путепровода не состоялся из-за отсутствия заявок. Максимальная цена контракта составляла 745,4 млн руб.

От будущего подрядчика требуется обновить опоры, пролеты, лестничные сходы моста и подходы к нему, а также дорожное покрытие на основной части путепровода. Необходимо переустроить сети связи, ливневую канализацию и наружное освещение. Гарантия на результаты составит от одного года до десяти лет в зависимости от вида работ.

Источниками финансирования указаны субсидии областной казны и городской бюджет. Средства доведут в 2027–2028 годах. Заявки на участие в торгах будут принимать до 22 сентября. Итоги аукциона подведут 24 сентября.

УКС Белгорода также ищет подрядчика для капремонта участка проспекта Ватутина от улицы 5 Августа до путепровода. Начальная цена контракта установлена на уровне 170,7 млн руб. Итоги торгов планируют подвести 16 сентября.

Денис Данилов