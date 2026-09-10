Торги на капремонт путепровода на Ватутина в Белгороде за 745 млн не состоялись
На электронный аукцион по капитальному ремонту путепровода на проспекте Ватутина в Белгороде не поступило ни одной заявки. В результате торги на 745,4 млн руб. признали несостоявшимися. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступало муниципальное учреждение администрации Белгорода «Управление капитального строительства».
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Подрядчику предстояло обновить опоры, пролеты, лестничные сходы и подходы к путепроводу, заменить дорожное покрытие, а также переустроить сети связи, ливневую канализацию и наружное освещение. Завершить работы планировалось до 15 ноября 2028 года.
Также «Управление капитального строительства» Белгорода ищет подрядчика для капитального ремонта участка проспекта Ватутина от улицы 5 Августа до путепровода. Начальная цена контракта — 170,7 млн руб. Заявки принимаются до 11 сентября, а итоги торгов подведут 16 сентября.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что единственным участником аукциона на капремонт подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Губкине Белгородской области стало местное АО «Автодор». Контракт с компанией заключили за 178,7 млн руб. при начальной цене 227,7 млн руб.