Торги на капремонт путепровода на Ватутина в Белгороде за 745 млн не состоялись

На электронный аукцион по капитальному ремонту путепровода на проспекте Ватутина в Белгороде не поступило ни одной заявки. В результате торги на 745,4 млн руб. признали несостоявшимися. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Заказчиком выступало муниципальное учреждение администрации Белгорода «Управление капитального строительства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Подрядчику предстояло обновить опоры, пролеты, лестничные сходы и подходы к путепроводу, заменить дорожное покрытие, а также переустроить сети связи, ливневую канализацию и наружное освещение. Завершить работы планировалось до 15 ноября 2028 года.

Также «Управление капитального строительства» Белгорода ищет подрядчика для капитального ремонта участка проспекта Ватутина от улицы 5 Августа до путепровода. Начальная цена контракта — 170,7 млн руб. Заявки принимаются до 11 сентября, а итоги торгов подведут 16 сентября.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что единственным участником аукциона на капремонт подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Губкине Белгородской области стало местное АО «Автодор». Контракт с компанией заключили за 178,7 млн руб. при начальной цене 227,7 млн руб.

Мария Свиридова