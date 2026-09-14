Цены с примесью воды

Ставки фрахта на перевозку российской нефти из портов Черного моря, растущие седьмую неделю подряд, обновили исторические максимумы. Общая конъюнктура этому благоприятствует: риски судоходства в регионе не снижаются, а дополнительному флоту прийти неоткуда, так как Северо-Западу самому не хватает танкеров для перевозки партий Urals, а мировой танкерный флот переходит на Ближний Восток. Рентабельность российского экспорта при высокой стоимости перевозки удается сохранить за счет высокой цены эталонного сорта Brent, указывают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перевозка российской нефти по Черному морю дорожает в силу объективных причин

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ Перевозка российской нефти по Черному морю дорожает в силу объективных причин

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Стоимость морской перевозки российской нефти танкерами класса Aframax из Новороссийска в Западную Индию и Северный Китай 31 августа — 6 сентября выросла на 2,7% и 3,1%, до $23,2 и $25,7 за баррель соответственно, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики отмечают, что ставки фрахта из портов Черного моря увеличиваются седьмую неделю подряд и обновили исторический максимум на этих маршрутах. Продолжающийся рост цен на транспортировку в регионе эксперты связывают с повышенными рисками судоходства, увеличением страховых расходов и сокращением доступного флота. Цены на перевозку российского сырья из Новороссийска в Турцию за неделю увеличились на 2,2% ($0,28), до $12,8 за баррель.

После учащения атак беспилотников в Черном море коммерческий флот в целом и танкерный в частности начал избегать порта Новороссийск, предпочитая другие маршруты, что заметно увеличило стоимость перевозки. Ограниченное предложение тоннажа удерживает ставки при перевозках в Индию на высоком уровне, несмотря на то что в Средиземноморском регионе фрахт дешевеет: в начале сентября собеседник Reuters говорил о том, что стоимость перевозки Urals из Новороссийска в Индию держится, не снижаясь, на уровне $18–20 млн за рейс.

Ставки фрахта из портов Балтики судами Aframax выросли по всем направлениям, указывается в обзоре. Наиболее заметно — на маршруте до Восточной Индии: на 3,7% к предыдущей неделе, до $17,2 за баррель. Увеличение, отмечают аналитики, происходит на фоне переориентации части поставок из Азово-Черноморского бассейна. По данным участников рынка, которые приводит ЦЦИ, состояние доступного тоннажа в портах Балтики остается сбалансированным: дефицита нет, профицит не сформировался.

Кроме того, отмечают в ЦЦИ, участники рынка сообщают об отсутствии свободных спотовых позиций на отгрузку российского сорта Urals из северо-западных портов в сентябре. По данным аналитиков, индийские покупатели заявили о готовности покупки при появлении свободной позиции Urals из порта Приморск (FOB Primorsk) с дисконтом $23 за баррель, или на $3 меньше, чем неделей ранее. В среднесрочной перспективе сохраняющийся высокий спрос на отгрузки в этом регионе при ограниченной доступности танкеров может усилить конкуренцию за тоннаж и создать дополнительное давление на ставки фрахта, говорится в обзоре.

Участники рынка, по данным ЦЦИ, также отмечают переток части мирового тоннажа на Ближний Восток. Там нефтяные гиганты, включая сингапурскую Trafigura, активно привлекают сверхкрупные танкеры, предлагая премиальные ставки, компенсирующие риски прохода через Ормузский пролив.

Рентабельность экспорта российской нефти в последние месяцы растет, говорит старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам «Эйлер» Андрей Полищук. По его словам, высокая стоимость эталонной нефти Brent полностью компенсирует рост фрахта и дисконтов. Такая ситуация, согласно его прогнозу, может продолжиться с учетом сохранения ограниченного экспорта с Ближнего Востока.

Глава Open Oil Market Сергей Терешкин отмечает, что рост цен повышает маржинальность нефтяного экспорта из РФ даже с учетом дисконта к Brent и дорожающего фрахта. Среди причин он называет снижение добычи в РФ и Саудовской Аравии из-за эскалации на Ближнем Востоке.

По прогнозу господина Терешкина, высокий спрос на российскую нефть сохранится до конца года. Даже при урегулировании ближневосточного конфликта рынку потребуется время на перезапуск транзита через Ормузский пролив, поясняет эксперт. При благоприятном сценарии у российских нефтяников появится возможность нарастить добычу и экспорт при одновременном снижении ставок фрахта и дисконта, добавляет он.

В ближайший месяц дефицит спотовых позиций Urals, вероятнее всего, сохранится, но его острота может немного ослабнуть, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. По его словам, логистические ограничения в Черном море останутся неизменными: судовладельцы неохотно отправляют танкеры в Новороссийск, а ставки фрахта застыли на максимумах. Улучшение ситуации возможно к октябрю, когда европейский спрос начнет восстанавливаться и часть танкеров могут вернуться на прежние маршруты, добавляет эксперт.

Ольга Озембловская