В Дагестане восстановлены 125 из 130 пострадавших от ЧС объектов образования

В Дагестане практически завершено восстановление объектов образования, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации: работы завершены на 125 из 130 объектов. Об этом сообщил председатель правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов на заседании федеральной правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС под руководством министра МЧС России Александра Куренкова.

По словам Рамазанова, работы на оставшихся пяти объектах находятся в завершающей стадии. В республике продолжается восстановление и других социальных объектов, а также выдача жилищных сертификатов гражданам, чье жилье было утрачено либо требует капитального ремонта.

Наталья Белоштейн