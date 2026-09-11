Жителя Анапы будут судить за нападение на подростка

В Анапе перед судом предстанет 36-летний местный житель, который обвиняется в избиении подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Согласно версии следствия, вечером 4 июля этого года фигурант, будучи в нетрезвом состоянии, находился на спортивной площадке в хуторе Красном в Анапе, где у него произошел конфликт по незначительному поводу с подростком. Обвиняемый избил несовершеннолетнего. Отмечается, что его действия оцениваются как причинение легкого вреда здоровью. После случившегося мужчина скрылся с места происшествия, подростку оказали медицинскую помощь.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Алина Зорина