Поезд Адлер—Ижевск следует с задержкой из-за повреждения сети в Волгограде

Пассажирский поезд Адлер—Ижевск задерживается более чем на два часа из-за повреждения контактной сети в Волгограде. Кроме того, задержку получили шесть пригородных поездов, сообщили в Приволжской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Повреждение контактной сети произошло на фоне массированной атаки беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны РФ, за время атаки дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 777 БПЛА самолетного типа.

Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской и Самарской областями, Пермским краем, Марий Эл, Крымом и Удмуртией, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над Таганрогом, Новошахтинском и десятью районами региона были уничтожены более 90 беспилотников и ракет.

Вячеслав Рыжков