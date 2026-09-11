Поезд Адлер—Ижевск следует с задержкой из-за повреждения сети в Волгограде
Пассажирский поезд Адлер—Ижевск задерживается более чем на два часа из-за повреждения контактной сети в Волгограде. Кроме того, задержку получили шесть пригородных поездов, сообщили в Приволжской железной дороге.
Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ
Повреждение контактной сети произошло на фоне массированной атаки беспилотников на российские регионы. По данным Минобороны РФ, за время атаки дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 777 БПЛА самолетного типа.
Беспилотники были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской и Самарской областями, Пермским краем, Марий Эл, Крымом и Удмуртией, а также над акваториями Черного и Каспийского морей.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над Таганрогом, Новошахтинском и десятью районами региона были уничтожены более 90 беспилотников и ракет.