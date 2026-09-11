Над Крымом и другими регионами России сбили 777 БПЛА

В течение прошедшей ночи 777 беспилотников ликвидировали над территорией Республики Крым и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно данным министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 10 сентября до 08:00 мск 11 сентября. Беспилотники сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Черного и Каспийского морей.

Алина Зорина