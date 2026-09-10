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Главные новости за 10 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

Лесное возгорание в районе горы Колдун ликвидировали.

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ночью ликвидировали 448 беспилотников. 

При атаке безэкипажных катеров (БЭК) в ночь на 9 сентября на набережной в Сочи, по уточненным данным, пострадали 28 человек, в том числе двое детей.

Беспилотники атаковали иностранное грузовое судно TEDY в акватории Черного моря. Согласно информации МИД Азербайджана, на борту находились граждане Азербайджана. Два человека погибли, еще двое получили ранения.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками ВФУ на гражданские объекты Сочи. 

В Новороссийске продолжается восстановление объектов, поврежденных в результате атаки беспилотников в ночь на 9 сентября. К восстановлению храма планируют привлечь меценатов.

В Краснодаре суд обязал снести четырехэтажную гостиницу «Империя» на улице Сормовской, признанную самовольной постройкой. 

Товарооборот Краснодарского края с Китаем по итогам 2025 года вырос на 57%, до $3,4 млрд. При этом поставки кубанской продукции в КНР увеличились почти в 2,5 раза. 

В Краснодарском крае максимальный размер субсидии на создание заправочных станций для природного газа увеличен с 36 млн до 50 млн руб. 

Арбитражный суд Краснодарского края отказал судовладельцу танкера «Волгонефть-212» — компании «Каматрансойл» — в создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью после крушения судна у Керченского пролива в декабре 2024 года. 

В Краснодарском крае в 2026 году на поддержку проектов в сфере туризма планируется направить 395 млн руб. 

Военный суд приговорил гражданина Белоруссии к 25 годам лишения свободы за подготовку теракта в Новороссийске и другие преступления. 

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