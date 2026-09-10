Гражданина Беларуси осудили за подготовку теракта в Новороссийске

Военный суд приговорил гражданина Белоруссии к 25 годам лишения свободы за подготовку теракта в Новороссийске и другие преступления. Первые пять лет наказания он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. руб., передает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как установил суд, в декабре 2024 года фигурант, находясь в Краснодаре, вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником Службы безопасности Украины, и согласился на конфиденциальное сотрудничество с иностранной спецслужбой.

26 февраля 2025 года, по материалам дела, обвиняемый получил задание совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства на пункте отбора граждан на военную службу по контракту в Новороссийске. Сотрудник СБУ передал ему инструкцию по сборке и активации взрывного устройства.

На следующий день фигурант приехал в Новороссийск, где забрал из тайника компоненты для изготовления СВУ и перенес их в другой тайник. Там они хранились до изъятия правоохранительными органами. За выполнение задания, как сообщил подсудимый в суде, он получил от представителя СБУ $805.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину. Суд признал его виновным по предъявленным обвинениям и назначил 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и последующего срока в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. Стороны могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

Вячеслав Рыжков