На поддержку турпроектов на Кубани в 2026 году направят 395 млн рублей

В Краснодарском крае в 2026 году на поддержку проектов в сфере туризма планируется направить 395 млн руб. Средства предоставляются бизнесу в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в виде субсидий на развитие туристической инфраструктуры, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

В нынешнем году краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия уже провело три отбора, по итогам которых поддержку получили девять проектов на общую сумму 100,2 млн руб. Всего в 2026 году власти рассчитывают поддержать не менее 20 проектов.

Очередной отбор пройдет с 11 по 20 сентября. На него планируется направить остаток средств — более 294 млн руб., сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев. Размер одной субсидии составит от 1 млн до 20 млн руб. При этом получатель должен обеспечить не менее 30% софинансирования за счет собственных средств.

Средства можно направить на обустройство пляжей и туристических маршрутов, создание кемпингов, развитие доступной туристической среды и национального маршрута, электронных путеводителей, а также проекты в сфере автомобильного туризма. Использование субсидий контролируется властями.

Заявки принимаются в электронной форме через систему «Электронный бюджет». Участник отбора может подать не более одной заявки по каждому из направлений поддержки.

По словам господина Воробьева, Краснодарский край в прошлом году вошел в пятерку российских регионов по объему господдержки туристического бизнеса.

Вячеслав Рыжков