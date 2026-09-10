При атаке БПЛА на сухогруз в Черном море погибли двое граждан Азербайджана

9 сентября беспилотники атаковали иностранное грузовое судно TEDY в акватории Черного моря. Согласно информации МИД Азербайджана, на борту находились граждане Азербайджана. Два человека погибли, еще двое получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Уточняется, что погибли Аслан Алиев и Асим Гасимов. Имран Новрузов и Рауф Алиев получили ранения, их доставили в больницу, расположенную в украинском Черноморске. После прохождения медицинского обследования и лечения пострадавших доставят в Азербайджан.

Отмечается, что МИД Азербайджана координирует работу с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств. О каких странах идет речь, не уточняется.

Министерство призвало граждан Азербайджана воздержаться от поездок в районы, где ведутся военные действия или сохраняется нестабильная ситуация в сфере безопасности, от трудовой деятельности в этих районах, а также от работы на транспортных средствах, включая суда, курсирующие по таким маршрутам.

Алина Зорина