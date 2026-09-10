Товарооборот между Китаем и Кубанью достиг $3,4 млрд по итогам 2025 года

Товарооборот Краснодарского края с Китаем по итогам 2025 года вырос на 57%, до $3,4 млрд. При этом поставки кубанской продукции в КНР увеличились почти в 2,5 раза. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече участников Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

По словам господина Кондратьева, регион готов формировать отдельную линейку сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей китайского рынка. Губернатор отметил, что сотрудничество с КНР имеет для края стратегическое значение. В частности, развиваются побратимские связи и реализуются совместные проекты в различных сферах.

Краснодарский край является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в России. Региональные власти намерены адаптировать производство под запросы китайских партнеров и расширять поставки на рынок КНР.

Спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в сфере устойчивого развития Борис Титов, в свою очередь, отметил высокий урожай в текущем году и существующие логистические ограничения на юге России. По его словам, Китай становится ключевым направлением для поставок зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Вячеслав Рыжков