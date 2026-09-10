Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 448 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов ликвидировали 448 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники ликвидировали с 20:00 мск 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Каспийского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при ударе безэкипажных катеров (БЭК) по набережной в Сочи увеличилось до восьми. По данным главы муниципального образования Андрея Прошунина, в медицинские организации доставили пять человек. Еще троим оказана помощь на месте происшествия. Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

Алина Зорина