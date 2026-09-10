Количество пострадавших при атаке БЭК в Сочи увеличилось до 28 человек

При атаке безэкипажных катеров (БЭК) в ночь на 9 сентября на набережной в Сочи, по уточненным данным, пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

«По уточненным данным, при атаке БЭК ночью 9 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время в больнице остаются трое взрослых и один ребенок.

Режим угрозы был объявлен на курорте 9 сентября в 20:57. Спустя два с половиной часа власти сообщили, что в результате атаки БЭК ранения получили мирные жители, частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

Наталья Решетняк