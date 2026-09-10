СКР возбудил уголовное дело о теракте в связи с атаками ВФУ на Сочи
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками ВФУ на гражданские объекты Сочи. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Уголовное дело возбуждено по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст. 205 УК РФ). Следователями установлено, что в ночь на 10 сентября ВФУ с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в прибрежной курортной зоне Сочи. В результате произошедшего пострадали 28 человек, в том числе двое детей.
Следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на сбор доказательств и установление личностей из числа украинских боевиков, причастных к случившемуся.
«Действия киевского режима в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Целенаправленная атака курортной зоны стала еще одним проявлением террористической сущности киевского режима»,— отмечается в сообщении.