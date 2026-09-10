На Кубани повысили размер субсидии за газовые заправки до 50 млн рублей

В Краснодарском крае максимальный размер субсидии на создание заправочных станций для природного газа увеличен с 36 млн до 50 млн руб. Соответствующие изменения внесены в приказ министерства ТЭК и ЖКХ региона, сведения опубликованы на сайте краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Средства предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на расходы, связанные со строительством газозаправочной станции. В перечень входят приобретение земельного участка, подключение к внешним инженерным сетям, подготовка проектной документации и другие мероприятия.

В обновленном порядке также предусмотрен учет фактических затрат на приобретение передвижного автомобильного газового заправщика при определении размера субсидии. Таким образом, претендовать на господдержку смогут в том числе организации, создающие мобильные газозаправочные площадки.

Вячеслав Рыжков