В Новороссийске хотят привлечь меценатов к восстановлению поврежденного БПЛА храма

В Новороссийске продолжается восстановление объектов, поврежденных в результате атаки беспилотников в ночь на 9 сентября. Депутат Госдумы Сергей Алтухов посетил школу №15 и храм святителя Спиридона Тримифунтского, пострадавшие при налете. К восстановлению храма планируют привлечь меценатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Алтухова Фото: Telegram-канал Сергея Алтухова

По словам депутата, школа стала целью атаки во второй раз. В здании выбиты стекла в 24 окнах, осколками повреждены стены. Мусор уже убран, начались восстановительные работы. Завершить их планируется в течение двух месяцев.

В храме после атаки добровольцы расчистили кровлю от последствий пожара и убрали разбитые стекла. В настоящее время требуется укрепить купол, чтобы предотвратить его обрушение. По словам господина Алтухова, этот вопрос планируется решить совместно с меценатами и властями.

В результате атаки в Новороссийске повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. В большинстве пострадавших помещений повреждено остекление, также пострадало имущество. Оценка ущерба продолжается. Власти намерены обеспечить выплату предусмотренных компенсаций пострадавшим жителям.

Вячеслав Рыжков