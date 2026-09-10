Суд отказал владельцу «Волгонефти-212» в ограничении ответственности за ущерб от аварии

Арбитражный суд Краснодарского края отказал судовладельцу танкера «Волгонефть-212» — компании «Каматрансойл» — в создании фонда ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью после крушения судна у Керченского пролива в декабре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных / Коммерсантъ Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Ходатайство компания заявила в рамках гражданского дела по иску «Морспасслужбы» о возмещении расходов на ликвидацию последствий аварии. Суд постановил оставить заявление без удовлетворения и взыскать с «Каматрансойл» 30 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета.

Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил отказ страховщикам «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в создании фондов ограничения ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. При повторном рассмотрении требований «Морспасслужбы» был создан фонд ограничения ответственности страховщиков в размере 1 млрд руб. Позднее это дело объединили с разбирательством по иску администрации Темрюкского района Краснодарского края.

При первоначальном рассмотрении требований суды также отказали судовладельцам и торгово-чартерному фрахтователю танкеров в создании фондов ограничения ответственности, сославшись на виновность их действий.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива. На судах находилось около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов.