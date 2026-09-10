В Краснодаре по решению суда снесут гостиницу «Империя»

В Краснодаре суд обязал снести четырехэтажную гостиницу «Империя» на улице Сормовской, признанную самовольной постройкой. Соответствующее решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда, удовлетворив апелляционную жалобу истца, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установил суд, гостиница площадью 652,7 кв. м была построена на земельном участке, предназначенном для размещения частного жилого дома. При строительстве были допущены нарушения строительных, пожарных и санитарных требований. В частности, не соблюдены противопожарные разрывы и требования к путям эвакуации, а высота здания и степень его огнестойкости не соответствуют нормам пожарной безопасности.

Суд пришел к выводу, что объект не отвечает требованиям безопасности и создает угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, на здании размещено оборудование мобильной связи, при этом документы, подтверждающие его соответствие санитарным требованиям, представлены не были.

Ответчик обязан снести объект. Если решение не будет исполнено в течение трех месяцев после вступления определения в законную силу, с него будет взыскиваться неустойка в размере 15 тыс. руб. за каждый день просрочки до фактического исполнения решения.

После истечения срока на добровольный снос суд предоставил администрации Краснодара право самостоятельно демонтировать здание за счет бюджета с последующим взысканием понесенных расходов с застройщика. Решение вступило в законную силу.

Вячеслав Рыжков