Пожар на горе Колдун в Новороссийске потушили
Лесное возгорание в районе горы Колдун ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края
Лесное возгорание в районе горы Колдун произошло в результате атаки ВСУ на Новороссийск. Вечером 9 сентября сообщалось, что площадь пожара в Шесхарисском участковом лесничестве достигала 1,7 га.
Информация о ликвидации огня поступила около 06:00 мск 10 сентября. Также локализовано лесное возгорание в районе н. п. Раевская, на территории Анапского участкового лесничества, на площади 3,4 га.