Пожар на горе Колдун в Новороссийске потушили

Лесное возгорание в районе горы Колдун ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края

Лесное возгорание в районе горы Колдун произошло в результате атаки ВСУ на Новороссийск. Вечером 9 сентября сообщалось, что площадь пожара в Шесхарисском участковом лесничестве достигала 1,7 га.

Информация о ликвидации огня поступила около 06:00 мск 10 сентября. Также локализовано лесное возгорание в районе н. п. Раевская, на территории Анапского участкового лесничества, на площади 3,4 га.

Алина Зорина