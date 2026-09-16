Тысяча комбинаций

Итальянский бренд Alta Cucine продолжает совершенствовать свою мебельную линию Sistema 22, позволяющую учесть все мелочи при изготовлении кухни по индивидуальной мерке.

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В названии линии отражено то, что для кухонных фасадов используются панели толщиной 22 мм. В каталоге представлено более 5 тыс. элементов для создания ансамбля кухни разной конфигурации. Есть 10 вариантов ширины панелей, 18 вариантов высоты и 4 варианта глубины. Из предложенного можно собрать почти любой комплект для помещения заданных параметров. Неслучайно девизом Sistema 22 выбрана фраза: «Почти бесконечное число кухонь из ограниченного набора элементов». Дизайнеры и инженеры Alta Cucine сделали ставку на точный расчет, когда из представленного набора совместимых по техническим параметрам и стилистике деталей составляется максимально соответствующая требованиям заказчика композиция.

Панели могут быть выполнены из фрезерованного высокотехнологичного пластика Fenix NTM, массива ореха и ели, лакированного стекла, керамики и керамогранита Laminam. Кухня оснащается встроенной светодиодной подсветкой. Фурнитура и моторизованные механизмы компания разрабатывает совместно с профильными производителями, специализирующимися на инновациях.

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Базовая модель Sistema 22 — кухня Spazio лаконичного дизайна с интересными деталями вроде утопленных металлических ручек, позволяющих сохранить целостность фасада. Профиль — со стальным финишем или выкрашенный в цвета из портфолио марки. Этот вариант c массивной кварцевой столешницей толщиной 15 см на стальном основании Cross особенно выигрышно смотрится с фасадами из светлого вяза. Вогнутый профиль при этом образует эффектную тень — линию, подчеркивающую пропорции модуля. Визуальная простота становится результатом точного расчета и отказа от необязательных элементов. Так создается лаконичный и цельный образ кухни.

Марина Волкова