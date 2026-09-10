Ленобласть занимает первое место в России по инвестициям в промышленное строительство

Ленинградская область возглавляет топ-10 регионов страны по объему инвестиций в промышленное строительство, отметил, открывая пленарное заседание Балтийского регионального инвестиционного форума (БРИФ), губернатор региона Александр Дрозденко. В первом полугодии инвестиции области в эту отрасль достигли 5,9 трлн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленобласть стала лидером среди российских регионов по инвестициям в промышленное строительство, заявил Дрозденко

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Ленобласть стала лидером среди российских регионов по инвестициям в промышленное строительство, заявил Дрозденко

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным инвестиционно-аналитической группы «ПКР — Investprojects», доля инвестиций 47-го региона в промстроительстве составляет 11,6%. Второе место по стране Ленобласть занимает по объему частных инвестиций по всем отраслям (8,2 трлн рублей, доля 13,6%) и четвертое — по инвестициям в портовую инфраструктуру (207,8 млрд, доля 7,9%).

Общий объем инвестиций в экономику Ленинградской области в январе-июне 2026 года достиг 827 млрд рублей, что на 12,3% больше год к году, сообщил губернатор Дрозденко. Вложения в обрабатывающие производства выросли на 24%.

По прогнозу Минпромторга, инвестиционная активность в стране начнет восстанавливаться в 2028 году. Господин Дрозденко полагает, что этот срок сдвинется на 2029 год.

Александра Тен