Суд отменил отказ Петербурга в расторжении аренды парка имени Бабушкина

Кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций по делу о расторжении договора аренды парка имени Бабушкина в Санкт-Петербурге с ООО «Фидус» и направил спор на новое рассмотрение. Об этом сообщили в городском комитете имущественных отношений (КИО).

Как пояснили в комитете, участок площадью 134 652 кв. м на проспекте Обуховской Обороны, 149, был передан компании в аренду в 2023 году для размещения объектов физической культуры и спорта, в том числе обустройства парка и ледового катка.

По данным КИО, вместо создания спортивной инфраструктуры на территории велась коммерческая деятельность. В частности, там размещались объекты общественного питания и банные комплексы. Кроме того, территория оказалась захламлена.

В комитете также сообщили о неудовлетворительном состоянии парка. Жители жаловались на разбитые дорожки, сломанные скамейки, отсутствие освещения и мусор. За выявленные нарушения арендатор уже привлекался к административной ответственности.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал городу в иске о расторжении договора. Это решение поддержала апелляционная инстанция. Кассационный суд отменил оба судебных акта и направил дело на новое рассмотрение.

В КИО заявили о намерении добиваться расторжения договора с арендатором.

Матвей Николаев