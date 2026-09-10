В Новороссийске перевыполнили план ремонта теплосетей

Новороссийск перевыполнил план по ремонту тепловых сетей перед новым отопительным сезоном. Вместо запланированных 6,8 км коммунальщики заменили более 8,4 км труб. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам Кравченко, ежегодно муниципалитеты Кубани должны заменять не менее 5% изношенных теплосетей. Новороссийск выполнил этот показатель с превышением.

Также филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» отремонтировал пять котлов и 26 единиц котельного оборудования.

В городе 1097 многоквартирных домов с центральным отоплением. В 827 из них уже провели промывку систем и гидравлические испытания. Такие же работы выполнили в 101 учреждении образования, 16 объектах культуры и 10 спортивных объектах. По социальной сфере получено 70 актов готовности.

До начала отопительного сезона городские службы устраняют замечания Ростехнадзора и завершают подготовку объектов. Отдельное внимание уделяют задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В администрации рассчитывают решить финансовые вопросы до наступления холодов.

Анна Гречко