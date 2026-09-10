«НПО СпецСинтез» разместит во Всеволожском районе производство профессиональной химии

В конце 2026 года в Новосаратовке появится производство профессиональных моющих и дезинфицирующих средств, инвестиции в проект составят 800 млн рублей. Соответствующее соглашение подписали 10 сентября в рамках БРИФ-2026 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор компании Эльвира Стрелкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соглашение подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор компании Эльвира Стрелкова

Фото: Александра Тен Соглашение подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор компании Эльвира Стрелкова

Фото: Александра Тен

Проект будет реализован в два этапа: первый производственный корпус планируется сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года, второй производственный и складской корпуса — в 2029 году. Мощность новой площадки составит до 6 млн кг готовой продукции в год. Ежегодные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней после выхода на проектную мощность оцениваются от 200 млн рублей.

По словам губернатора Дрозденко, новое производство позволит создать 110 рабочих мест и укрепит положение отечественных производителей моющих и дезинфицирующих средств для медицины и промышленности на внутреннем рынке.

Александра Тен